Hatayspor’u Boupendza taşıdı

Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Attığı iki golle yıldızlaşan Boupendza, takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Maça iyi başlayan Hatayspor, 11. dakikada Selim Ilgaz ile öne geçti. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında Jimmy Durmaz, Karagümrük’e beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın 60. dakikasında oyuna giren Boupendza, son 15 dakikada sahneye çıkan isim oldu. Boupendza, 75 ve 83. dakikalarda attığı gollerle Hatayspor’u 3-1 öne geçirdi.

Maçın son dakikalarında Ndiaye ve Sabo, ikişer sarı karttan gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışında kaldılar.

Bu galibiyetle Hatayspor puanını 18 yaparken, Karagümrük 17 puanda kaldı.