Galatasaray’ın Ocak planı: Yıldızlara yol göründü, gençlik aşısına devam

Galatasaray’da devre arasındaki transfer rotasıyla ilgili yapılan son görüşmede, “Kadroya güvenelim” mesajı çıktı.

Sezon başında transfer edilen Oğulcan ve Kerem'in performansını artırması, Taylan'ın da milli takıma aday hale gelmesi, sarı-kırmızılı kurmayların ‘Gençleştirme politikasına devam' kararı almasına neden oldu.

Yönetim, oyuncu satışı gerçekleştirse bile sattığı kadar alacak, bütçe disiplinini koruyacak. Öncelik ise genç yeteneklerde olacak. Oyuncu satışıyla ilgili de düşünceler belirlendi.

İşte detaylar…

1- Falcao’ya ilgi var ama…

ABD kulübü Inter Miami, Radamel Falcao ile ilgileniyor. Sakatlıkları nedeniyle bir türlü tam performans alınamayan tecrübeli yıldızın maaşından tasarruf edilmesi nedeniyle Cimbom da bu satışa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı yönetime ise henüz resmi bir teklifin gelmediği biliniyor.

2- Feghouli ve Belhanda çözümü…

Maaş bütçesinin daraltılması çalışmalarında Feghouli ve Belhanda için de çözüm aranıyor. İki oyuncunun devre arasında satılmasına çalışılacak. Teknik Direktör Fatih Terim; Oğulcan, Taylan ve Kerem ile sezonu tamamlayabileceğine ve takım içinden çözüm yaratabileceğine inanıyor.

3- Diagne, Marcao ve Luyindama…

Yönetim, teklif gelen her oyuncuyu satma konusunda prensip kararına vardı. Bunun içinde Diagne, Marcao ve Luyindama da var. Ancak gelecek teklifin yönetimi tatmin etmesi şart. Bu isimlerin aynı transfer döneminde satılması beklenmiyor. Sezon başına da sarkabilir.

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