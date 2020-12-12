Fenerbahçe’nin süper üçlüsü: Caner-Ozan-Gustavo

Denizlispor galibiyetinin ardından bugün oynayacağı Malatyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de rakamlar en önemli üçlüyü ortaya çıkardı.

Sol bekte forma giyen Caner Erkin ile orta saha oyuncuları Gustavo ve Ozan Tufan'ın yaptığı katkı sarı-lacivertlileri zirve yarışında tutuyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un vazgeçemediği bu isimler, asist, rakibe orta sahada baskı, topu rakip ceza sahasına götürme gibi birçok alanda Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

ŞUT PASI VE ASİSTLER CANER’DEN

Caner’siz olmuyor… Tecrübeli sol bek, en fazla atak opsiyonu, şut pası ve asist yapan isim. Caner, 96 kez atak aksiyonu yaparken, bu kategoride zirvede yer alıyor. 1 kez şut pası vererek, en fazla şut pası veren oyuncu olan Caner'in ligde de 4 asisti var.

TOP KAPMANIN USTASI GUSTAVO

Fenerbahçe’de orta sahanın vazgeçilmez ismi Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo orta sahaya duvar ördü. Tecrübeli orta saha, geride kalan 11 haftada ligde en fazla top kazanan isim. Brezilyalı futbolcu 108 top kazandı ve bu alanda ligin zirvesinde.

RAKİP SAHANIN SAHİBİ OZAN

Kuşkusuz takımın en formda isimlerinden Ozan Tufan, geride kalan 11 haftada farklı bir istatistiğiyle de göze çarpıyor. Ozan, orta saha oyuncuları arasında 22 kez ile Gradel'le birlikte rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu.

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