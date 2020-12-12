CANLI | Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.

Geçen hafta Denizlispor’u 2-0 yenen Fenerbahçe, 23 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde iki haftadır berabere kalan Yeni Malatyaspor 10 maçta 13 puan topladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalardaki performansı tartışılan Jose Sosa’ya Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de yer vermedi. Bulut, orta sahayı Gustavo, Ozan ve Mert Hakan üçlüsüyle kurdu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise tıpkı geçen hafta Başakşehir maçında olduğu gibi dört forvet oyuncusuna (Tetteh, Umut, Adem, Kubilay) görev verdi.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Cisse

YEDEKLER: Ahmet, Sosa, Tolga, Thiam, Sinan, Ömer Faruk, Yiğit, Nazım, Novak, Eyüp

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Acquah, Umut, Hadebe, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Issam, Kubilay, Adem

YEDEKLER: Abdulsamed, Ruben, Ahmed, Fofana, Olcay, Murat, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin yanı sıra cezalı Serdar Aziz sahada yer almıyor. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.