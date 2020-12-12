Fatih Terim’in ustalık eseri: Mbaye Diagne

Sarı-kırmızılılarda, Mbaye Diagne'deki değişim hemen göze çarpıyor. Kiralık gönderildiği Club Brugge'de sorun çıkarıp kadro dışı kalan, sezon öncesi hazırlık kampında da isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Diagne, son dönemde ise bambaşka bir duruma geldi.

Fatih Terim'in kazanmak için büyük mücadele verdiği Senegalli futbolcu, şu an antrenmanların en iyisi.

Son üç haftada beş gol atan Diagne, Falcao'suz takımı sırtladı. Tecrübeli golcü, bay arasındaki temposuyla teknik heyeti de mutlu etti.

Yönetim, Diagne'ye ‘Terim'in ustalık eseri' gözüyle bakıyor.

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