Erol Bulut: Bu şekilde devam edemez

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. İç sahada tarihinde ilk kez üst üste üç maç yenilgi alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut, yaşanan sıkıntıyı çözmek zorunda olduklarını söyledi.

Maç sonrası kısa tuttuğu basın toplantısına “Bir sorun var” diyerek başlayan Erol Bulut “Bunu çözmek zorundayız. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Savunma anlamında büyük sıkıntılarımız var. Rakiplerimiz dört kere geldi üç gol attı. Beşiktaş maçında da bunu yaşadık. İç saha maçlarında yaşıyoruz bu sıkıntıyı… Hep birlikte çalışarak problemi en kısa sürede çözmemiz gerek” değerlendirmesinde bulundu.

KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMEMİZ GEREK

Maçla ilgili konuşulacak çok şey olduğunun altını çizen Erol Bulut, şunları söyledi:

“Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça baktığımızda istediğimiz performansı yansıtamıyoruz. Deplasmanda maç kazanıyoruz, evimizde istediğimiz performansı sergileyemiyoruz. Bunun sorumluluğu bende, bizde… Bunu kendi aramızda en kısa zamanda oturup konuşmamız lazım… Bu şekilde devam edemez. Hepimiz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Maçtan önce rakibin hangi opsiyonlarla kaleye geleceğini çalışmamıza rağmen o sorunlardan gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bugün oynanan futbol kesinlikle kimseyi tatmin etmez. Herkesten, camiamızdan özür diliyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi de ben ekibim ve futbolcularım. Yarın bunu oturup detaylı şekilde konuşacağız”

Maçtan önce Yeni Malatyaspor’un nasıl hücum edeceğini çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Erol Bulut. “Ancak uygulamada sorunumuz var. Çabuk kırılan bir takımız… Fenerbahçe’de geçmişten gelen bir sıkıntı bu… Bunu çözmeye çalışıyoruz. Rakibin nasıl geleceğini çalışmamıza rağmen, uygulamada başarılı olamadık. Futbolcuların performansı yeterli değil iç saha maçlarında… Bunun daha üst seviyeye çekilmesi lazım… Çünkü Fenerbahçe’de oynuyorsunuz. Birlikte bunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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