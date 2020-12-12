CANLI | Kayserispor Trabzonspor

Süper Lig’in 12. haftasında HES Kablo Kayserispor, Kadi Has Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk ediyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği karşılaşmanın hakemi Burak Şeker…

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Kayserispor 0-0 Trabzonspor

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1′ Karşılaşma başladı

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Ligde son üç maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor ise, evinde galip gelerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

YEDEKLER: Abdulkadir, Oğuzhan, Tusungama, Hasan Hüseyin, Muğdat, Emre, İlhan Depe, Barış, Denis, Ackah

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Yusuf, Serkan, Safa, Kamil Ahmet, Flavio, Ahmet, Afobe, Hüseyin

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri’de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

47’nci randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda bordo-mavililerin 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 10 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 88 gole karşılık ise kalesinde 47 gol gördü.

Kayseri’de de Trabzonspor üstün

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 23 maçta Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 11 galibiyet alırken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 29 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Avcı ve Aybaba 12. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kariyerlerinde farklı takımların başında Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Avcı 6 galibiyet elde ederken 4 maçta ise üstün gelen taraf olmadı. Aybaba, 11 maçın sadece 1’ini kazanabildi.

Burak Şeker ilk kez yönetecek

Süper Lig’deki 3. maçına çıkacak olan Burak Şeker, ilk kez Kayserispor-Trabzonspor maçında düdük çalıyor. Hes Kablo Kayserispor’un hiçbir maçını yönetmeyen Burak Şeker, Trabzonspor’un ise Altay ile oynadığı ve 4-1 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.

Burak Şeker, bugüne kadar 153 maç yönetti. Bu maçlarda 75 kez ev sahibi takım, 35 kez deplasman takımı kazandı. 43 maç ise berabere bitti. Burak Şeker bu maçlarda 632 sarı kart çıkarırken 23 kez de kırmızı kart gösterildi. Bu sezon ilk kez Süper Lig maçı yönetmeye başlayan Burak Şeker, 2 maç yönetti. 1 maç berabere biterken 1 maçı ise deplasman takımı kazandı.