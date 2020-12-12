Abdullah Avcı: “Oyuncularım kötü oynama haklarını kullandılar”

Trabzon, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun anlamında değerlendirilecek bir durumumuz olmadığını düşünüyorum” dedi.

Her oyuncusunun pas hatası yaptığının altını çizen Abdullah Avcı “Oyunun nereye döneceği belli olmayan bir oyun ve sahada bir beraberlik var. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olmadıklarını düşünüyorum. Hiçbir tarafıyla sahanın içerisinde doğru durmadık. Bundan sonra aklın daha fazla önde olduğu oyunlara dönmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABER Kayseri`de galip çıkmadı

“KAYBETMEMEK ÖNEMLİ”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, şunları söyledi:

“3 haftadır oynanan iyi oyun, coşkulu ve istekli oyun, bol pozisyon. Ortalama 22 tane gol pozisyonumuz var. Sonunu getirmede biraz sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı coşkulu oyun, tempolu oyun ve rakibe pozisyon vermeyen oyundan dolayı kutluyorum. En büyük talihsizliğimiz öne geçememek. Ondan sonra rakip üstümüze gelecek beraberliği yakalamak için. Başka bir şey oynayacağız. Biz onu hiç oynayamadık. Oynayabilsek çok farklı yerlere gider. Yine de bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili çalışmalarımızı daha farklı bir şekilde sürdüreceğiz. Kazanmaya da başlarız diye düşünüyorum ama bu zor süreçte takımın direnci ve kaybetmemesi de çok önemli…”