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Sözcü

TFF açıkladı: 3 hakemin corona testleri pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bir Üst Klasman hakem ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktı.

Güncellenme: 14:47, 11/12/2020
Haberler Futbol
TFF açıkladı: 3 hakemin corona testleri pozitif

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 üst klasman hakemin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, “Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” ifadeleri kullanıldı.