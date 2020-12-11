Sivasspor kafilesine havalimanında mahsur kaldı… Alkışlı protesto

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’e 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Türkiye’ye dönüşte sıkıntı yaşadı.

Maccabi Tel-Aviv’le oynanan maç sonrası Sivas’a dönmeye hazırlanan Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik gecikme sonrası Ben Guriondan Sivasa hareket etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, kafilenin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle havalimanında bekletildiğini belirtti.

Haitat, gürültü nedeniyle İsrail’de saat 01:00 ile 05:00 arasında uçuş yapılmadığını söyledi.

“HAVALİMANINDA MAHSUR KALDIK”

Sivasspor ise bu iddiayı yalanladı. Sivasspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan alkışlı protesto paylaşımında, İsrail yetkilerin sistemi ve geçişleri kapatarak kafileye her türlü zorluğu çıkarttıkları vurgulandı. Yapılan paylaşımda “Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas’a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor” ifadelerine yer verildi.

Uçak, dört saatlik gecikmenin ardından Sivas’a doğru havalandı.

İLGİLİ HABER Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet çektirmekti

“İSRAİL’DE NELER YAŞANDI?”

Sivasspor Kulübü, konu ile ilgili ‘İsrail’de neler yaşandı?’ başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Açıklamada kafilenin havalimanına geç geldiği için bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kafilenin 00:30’da havalimanına geldiği, ancak görevlilerin “Sistem kapandı. İşlemlerinin tek bir görevliyle, manuel olarak yapılacaktır” sözleriyle karşılaşıldığı ifade edildi.

İsrail’de Neler Yaşandı pic.twitter.com/sujd4c7noI — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 11, 2020

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Demir Grup Sivasspor’umuz, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçın ardından yerel saatle 00:30’da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na giriş yaptı.

Kafilemiz pasaport kontrolüne geldiğinde “Sistem kapandı. İşlemlerinin tek bir görevliyle, manuel olarak yapılacaktır” söylemiyle karşılaştı. 43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı.

Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakikada uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi.

Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30-05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi. Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30’da uçuşu engellendi.

Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır.

Kafilemiz uçağa bindikten sonra gelen yetkili tüm işlemlerin yavaş yapıldığını kabul edip, kafilemizden özür dilemiştir. Kafilemiz yetkilinin özrünü kabul etmeyip, görüşülecek bir şeyin olmadığını belirterek, uçuş için 05:30’u beklemeye başlamıştır.”

“EVİMİZDEYİZ”

Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından sıkıntılarla geçen yolculuğun ardından kafilenin Türkiye’ye inişini de paylaştı.

‘Evimizdeyiz’ başlığıyla yapılan paylaşımda uçağın piste inişinin videosu gösterildi.