Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet çektirmekti

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 6’ncı hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor, Tel Aviv Havalimanı’nda çirkin bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Çeşitli bahanelerle saatlerce havalimanında tutulan kafile sabah saatlerinde Türkiye’ye döndü. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kafileyi taşıyan uçak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iner inmez basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, havalimanında çeşitli mazeretlerle saatlerce bekletildiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bize 01:30’da hava limanının kapanacağını söylediler. Biz de bunun için planlarımızı buna göre yaptık. Devre arasında eşyalarımızın büyük bir bölümünü hava limanına gönderdik. Yine devre arası arkadaşlarımız gidip uçuş kartlarımızı hazırladılar. Onlar da bizi 1 nolu terminale yönlendirdiler. Amaçları herhalde insan olmayan yerde bizi daha uzun süre tutmaktı. Orada bize otomatik geçiş sisteminin arızalandığını söylediler. Hiçbir kapıdan geçemedik.

Daha sonra tek bir personel manuel olarak işlemlerimizi yapmaya kalktı. Tek bir kişinin bile işlemi çok zaman alıyordu. Bize yardımcı olmaları konusunda görüşmelerde bulunduk. Hiçbir şey değişmeyince küçük çaplı bir protestoda bulunduk. Uçağın kalkma vaktine az bir süre kala işlemler hızlandırıldı. Bizi uçağa göndereceklerini düşündük. Bizleri iki ayrı otobüse bindirip havalimanının içerisinde epeyce dolaştırdılar. Neticede havalimanının kapandığını uçamayacağımızı söylediler. 05:30’a kadar bizi tuttular.

Benim üzüldüğüm şey, biz misafirperveriz. Tüm misafirlerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bize kim nasıl davranıyorsa bizde onlara öyle davranalım. Artık yeter. Her seferinde bu tip şeyler yapıyorlar. Daha öncede o ülkeye gittiğimde bu tip şeyler yapılmıştı. Bunlar yapılmaya devam ediyor. Biz de onların takımlarına böyle şeyler yaparsak bir daha bizlere böyle davranmazlar diye düşünüyorum.”

İLGİLİ HABER Sivasspor kafilesine havalimanında mahsur kaldı... Alkışlı protesto

“NİYETLERİ BİZE EZİYET ÇEKTİRMEKTİ”

Otyakmaz yaşanan olaylardan sonra İsrailli yetkililer tarafından dalga geçer gibi özür dilendiğini aktararak, “Uçağımız 5:30’da kalktı. Bizi yaklaşık 2 saat oyaladılar. Sadece 43 kişiyiz. Bilerek isteyerek bunu yaptılar. Şimdi özür diliyormuş gibi davranıyorlar ama dalga geçer gibiler. Kesinlikle art niyetliydiler ve amaçları bize eziyet etmekti. Maccabi kulübünü de kınıyorum. Çünkü onlar buraya geldiklerinde gayet iyi davrandık. Onların da biraz gözleri üzerimizde olabilirdi. Biz 1:30 ile 5:30 arasında uçuş olmadığını biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Niyetleri bize eziyet çektirmekti. Ama bunu başaramadılar” diye konuştu.

Otyakmaz ayrıca mağlubiyete rağmen takımını kutlayarak, “Bugün onların Hanuka bayramıydı. Biz onların bayramlarını kutladık. Karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Ama ‘Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu’ gibi oldu. Sonra yeterince rahatsız edici şeyler oldu. 5:30’da havalanabildik” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a futbolcu forması yaptırıldı