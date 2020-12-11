Fuat Çapa ikinci golle ilgili konuştu

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım adına da önemli bir müsabaka olduğunu ifade eden Fuat Çapa, “Bizim için tekrar ilk 6 ve 7. sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkını açmamak adına önemliydi. Rakibin de son karşılaşmalarını değerlendirecek olursak istediği skoru alamadılar. Rakibin artıları ve eksileri bizim için önemliydi. Savunma arkasına atılan toplarda çabuk oyuncularla pozisyon üretmeye çalıştılar. İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtikten sonra çok erken 1-1 oldu. Maç öncesi duran toplarda sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz fizikli oyunculara sahip. 2-1'den sonra özellikle 3-1 ve 4-1'i yakalayacağımız pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Fode'yi oyundan aldıktan sonra rakibin yüksek toplarla etkili olacağını biliyorduk. Fode'yi de kaybetmek istemiyorduk. Geçtiğimiz hafta ilk defa oynadı. Bu hafta ikinci maçını oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Sakat olmaması adına oyundan aldık. Rakip boy avantajını kullanarak uzun oynadı ve 3-2 yakaladı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

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“GOL ÖNCESİ RAKİP 3-4 PAS YAPTIKTAN SONRA TOPU KAZANDIK”

Attıkları ikinci gol öncesi Hajradinovic'in yerde kaldığı anda topu taca göndermeyerek atağı sürdürmeleri ile ilgili Denizlispor cephesinden gelen tepkiye değinen Fuat Çapa şu ifadelere yer verdi:

“O pozisyonda Haris'e faul yapıldı diye bekledik. Haris de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı ve biz ondan sonra topu kazandık. Faul olur olmaz biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz pozisyon ve atmış olduğumuz gol var. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm.”

“ALTERNATİFLİ BİR KADRO OLUŞTURACAĞIZ”

Çapa, takımdaki eksiklerden dolayı elindeki oyuncuları farklı mevkilerde görevlendirdiğini vurgulayarak, “Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf, Haddadi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldı. Hadergjonaj cezalı olmasından dolayı Feyzi'yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.