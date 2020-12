FIFA finale kalan adayları açıkladı

FIFA 2020 yılının En İyiler Ödülleri için adayları açıkladı. Corona virüsü nedeniyle online olarak düzenlenecek olan ödül töreni FIFA Genel Merkezi’nde 17 Aralık’ta yapılacak.

İsviçre’deki töreninde erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11’inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri sahiplerini bulacak.

En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Lionel Messi (Barcelona)

En iyi erkek teknik direktör: Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern Münih), Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi erkek kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

En iyi kadın futbolcu: Lucy Bronze (Olympique Lyon), Pernille Harder (Wolfsburg), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi kadın kaleci: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

En iyi kadın teknik direktör: Emma Hayes (Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü: Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A), Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig), Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)

