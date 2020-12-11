Fatih Terim’in milli prensleri

Sakatlıklar, kart cezaları ve corona virüsü salgını Galatasaray'da kadroyu daralttı ancak bu durum bazı isimler için fırsata dönüştü. Teknik Direktör Fatih Terim, Ryan Babel, Arda Turan, Saracchi, Omar ve Belhanda'nın yokluğunda ağırlıklı olarak yerli oyuncuları oynattı. Kısa sürede ilk 11'in bankosu haline gelen Emre Kılınç'a, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve son olarak Kerem Aktürkoğlu eklendi. Sakatlıklar yaşayan Emre Akbaba ve altyapıdan çıkan Ali Yavuz Kol da aldığı süreleri artırmaya başladı.

ÖMER’İN YANINA KİM GİDECEK?

Fatih Terim, hem takımdaki rotasyonu güçlendirmeye çalışırken hem de milli takıma oyuncu yetiştirme misyonuna soyundu. Galatasaray'da son A Milli Takım kadrosuna çağrılan bir oyuncu bulunuyor: Ömer Bayram… Kurt çalıştırıcı, Ömer'in yanına, en az iki kişi daha eklemek istiyor. Terim, özellikle büyük şampiyonalara oyuncu göndermek istiyor.

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