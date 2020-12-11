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Sözcü

Davor Suker Ayda bebekle tanıştı

Göztepe yönetiminin davetlisi olarak Gürsel Aksel Stadı'na gelen Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, statta tanıştığı, İzmir depreminden mucize bir şekilde kurtulan, Ayda bebekle yakından ilgilendi.

Güncellenme: 12:12, 11/12/2020
Haberler Futbol
Davor Suker Ayda bebekle tanıştı

Süper Ligde Aytemiz Alanyasporu 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda önemli bir konuğu ağırladı. Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçını özel locadan izledi.

Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Davor Suker’e Başkan Mehmet Sepil, adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.

AYDA BEBEKLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Suker, İzmir’de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda’ya yakın ilgi gösterdi.

Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı’nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adam, “İzmir’e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir’e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem” ifadelerini kullandı.

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