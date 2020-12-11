Cengiz Ünder golle tanıştı, Yusuf Yazıcı’nın asisti yetmedi

UEFA Avrupa Ligi’nde grupların son maçlarında forma giyen Türk futbolcular Cengiz Ünder ile Yusuf Yazıcı geceyi boş geçmedi.

Leicester City’nin AEK’yı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan ve 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Leicester’ın maçtaki diğer golü Barnes’tan geldi. İngiliz ekibi bu sonuçla G Grubu’nu lider tamamlayarak bir üst tura yükselmiş oldu.

Deplasmanda Celtic ile karşılaşan Lille ise, gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kaybetti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ilk 11’de başladığı maçın 24. dakikasında Jonathan Ikone’nin attığı golün asistini yaptı. Yazıcı ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Burak Yılmaz’ın forma giymediği maçı 3-2 kaybeden Fransız ekibi, Milan’ın Sparta Prag’ı 1-0 yenmesiyle H Grubu’nu ikinci sırada tamamladı. Avrupa Ligi’nde gecenin diğer sonuçları:

Young Boys 2-1 Cluj

2-1 Cluj CSKA Sofya 3-1 Roma

3-1 Roma Dundalk 2-4 Arsenal

Rapid Wien 2-2 Molde

Bayer Leverkusen 4-0 Slavia Prag

4-0 Slavia Prag Sheva 1-0 Nice

1-0 Nice Standard Liege 2-2 Benfica

Lech 0-2 Rangers

PSV Eindhoven 4-0 Omonia

4-0 Omonia PAOK 0-0 Granada

Napoli 1-1 Real Sociedad

Rijeka 2-1 AZ Alkmaar

2-1 AZ Alkmaar Braga 2-0 Zorya

2-0 Zorya Ludogorets 1-3 LASK

Tottenham 2-0 Antwerp

2-0 Antwerp Wolfsberger 1-0 Feyenoord

1-0 Feyenoord Dinamo Zagreb 3-1 CSKA Moskova

Zagreb 3-1 CSKA Moskova Slovan Liberec 0-0 Kızılyıldız

Hoffenheim 4-1 Gent

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