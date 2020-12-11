Beşiktaş’ta 1 futbolcu coronaya yakalandı

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta rutin corona virüsü testleri yapıldı. Siyah-beyazlıların test sonuçlarında 1 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Beşikta, Pazar günü saat 19.00’da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.