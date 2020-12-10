Vanspor FK’da kadro dışı bırakılan Yaser Yıldız’dan kamuoyu açıklaması

Yaser Yıldız’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Hakkımda son günlerde Vanspor başkanı tarafından beni karalamak ve kariyerime zarar vermek amacıyla yaptırılan taraflı haberlere ilişkin açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur. Gerçeklerin tüm belge ve delillerle anlatılması neticesinde yapılan bu açıklamaların ne denli yanlış ve şahsıma zarar verme amacı taşıdığı net bir biçimde anlaşılacaktır.

‘NOTER KANALIYLA İHTAR ÇEKMİŞ BULUNMAKTAYIM’

İlk önce belirtilmelidir ki, halihazırda Vanspor'dan 229.000.-TL alacaklı olmam nedeniyle ödemelerin sözleşmemiz uyarınca yapılması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonun ilgili düzenlemelerine uygun olarak noter kanalıyla ihtar çekmiş bulunmaktayım. Anılan bedeli ödememek amacıyla kulüp başkanı tarafıma baskı yapmış ve hukuki bir süreç başlatmam halinde ise futbol hayatımı bitireceği yönünde tehditlerde bulunmuştur. Söz konusu baskılara boyun eğmemem üzerine de hakkımda gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan, kendi içinde de çelişkili haberler yaptırılmaya başlanmıştır.

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Anılan haberlerde kulüpte çıkan yemekleri beğenmediğim ve takım içinde dedikodu yapmak suretiyle takıma zarar verdiğim iddia edilmiştir. Ancak ne gariptir ki, alacaklarımın tahsili amacıyla işlemlere başlayacağımı bildirdiğim gün itibariyle de, tamamen bambaşka gerekçelerle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığım bildirilmiştir. Bahsi geçen kadro dışı kararında ise, müsabakalarda isteksiz davranmam ve sorumsuz davranışlarda bulunmam nedeniyle takımın ligdeki performansını olumsuz etkilediğim ifade edilmiştir. Bu çelişkili ve birbirinden tamamen farklı gerekçeler bile haberleri yaptıran zatın ne derece kötü niyet ile hareket ettiğini ve gerçek amacını başarısız bir şekilde maskelemeye çalıştığını ortaya koymaktadır.