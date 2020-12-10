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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun grup maçları sona erdi. 16 takım yoluna Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda devam edecek. Gruplarında 3. olan 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'nin yoluna tutacak.

Güncellenme: 01:07, 10/12/2020
Haberler Futbol
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alıp, son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Kura çekimi 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi’nde gruplarından çıkan takımlar şöyle; Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilla, Lazio, Dortmund, Barcelona, Juventus, PSG, Leipzig.

Gruplarını 3. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi’ne giden takımlar: Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk

GECENİN SONUÇLARI

A GRUBU

Salzurg 0-2 Atletico Madrid

Bayern Münih 2-0 Lokomotiv Moskova

B GRUBU

Inter 0-0 Shakhtar Donetsk

Real Madrid 2-0 Mönchengladbach

C GRUBU

Olympiakos 0-2 Porto

Manchester City 2-0 Marsilya

D GRUBU

Ajax 0-1 Atalanta

Midtjylland 1-1 Liverpool

H GRUBU

PSG 5-1 Başakşehir

şampiyonlar ligi
Yayınlanma Tarihi:01:04,