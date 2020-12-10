Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alıp, son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Kura çekimi 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi’nde gruplarından çıkan takımlar şöyle; Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Mönchengladbach, Manchester City, Porto, Liverpool, Atalanta, Chelsea, Sevilla, Lazio, Dortmund, Barcelona, Juventus, PSG, Leipzig.
Gruplarını 3. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi’ne giden takımlar: Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk
A GRUBU
Salzurg 0-2 Atletico Madrid
Bayern Münih 2-0 Lokomotiv Moskova
B GRUBU
Inter 0-0 Shakhtar Donetsk
Real Madrid 2-0 Mönchengladbach
C GRUBU
Olympiakos 0-2 Porto
Manchester City 2-0 Marsilya
D GRUBU
Ajax 0-1 Atalanta
Midtjylland 1-1 Liverpool
H GRUBU
PSG 5-1 Başakşehir