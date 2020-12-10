Paolo Rossi… Şike skandalından efsaneliğe uzanan mucize

Derleyen: Tarık ERYİĞİT | Dünya futbolu, peş peşe iki efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Diego Armando Maradona’nın hayata gözlerini yummasıyla sarsılan dünya futbolu, bu kez de Paolo Rossi için yas tutuyor. 64 yaşında aramızdan ayrılan Rossi, şike skandalından efsaneye dönüştüğü mucize hayat hikayesi ile dikkat çekiyor.

Aldığı ağır ceza, potansiyeli düşük takımlarda yakaladığı başarılar, favori gösterilmeyen ülkesini zafere taşıyan Rossi, dünya futboluna damga vuran isimler arasına adını yazdırdı. Rossi’yi efsane futbolcular arasına sokan olay ise, 1982 Dünya Kupası’nda yaşandı.

Rossi’yi tanımlayan en iyi söz Gianni Agnelli: Eğer golü kimin attığını göremediyseniz o kesinlikle Rossi’dir

Futbolda ‘Form geçici, yetenek kalıcıdır’ deyiminin canlı örneği olan Rossi, iki yıl futbol oynamadan gittiği Dünya Kupası’nda tarihe adını yazdırdı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKNİK ADAM

Toscana’da doğan Rossi, 16 yaşında Juventus’un altyapı seçmelerine katılır. Hızı ile dikkat çeken genç kanat oyuncusu, Torino ekibiyle sözleşme imzalar. İlk profesyonel maçına 1973 yılında, bir İtalya Kupası maçında 17 yaşında çıkan Rossi, sakatlıklarla boğuştuğu Juventus’ta beklentileri karşılayamaz.

Daha sonra efsane olmanın ilk adımlarını atacağı Serie B takımlarından Vicenza’ya kiralık olarak gönderilir. Artık kanattan kurtulup, forvete geçeceği takımdır Vicenza… Teknik direktör Fabbri, Rossi’nin golcülük özelliklerini fark eder. Kısa boylu, çelimsiz, tekniği üst seviyede olmayan futbolcusunu, ileri uca koyar. Fabrri’nin bu hamlesi, Rossi’nin kariyerini değiştirir.

Rossi verdiği bir röportajda, “O benim babam gibiydi. Tıpkı bir babanın yaptığı gibi bana öğütler verir, beni korur ve kollardı. Beni forvet oyuncusu olarak oynatarak hayatımı değiştiren isim oldu” diyerek Fabbri’nin kariyerindeki önemini anlatmıştır.

DÜNYANIN EN PAHALI FUTBOLCUSU

Kiralık olarak oynadığı Vicenza, Juventus’a 2 bin 612 milyar İtalya Lireti ödeyerek Rossi’yi kadrosuna katar. Bu o dönemde dünyada bir futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçer. Rossi, attığı gollerle Vicenza’yı Serie A’ya taşır. Önce Seri B’de, bir sonraki sezon Serie A’da ‘Gol Kralı’ olur. Üst üste iki sezon hem Seri B’de hem de Seri A’da gol krallığına ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçer.

Bu başarıları ona İtalya Milli Takımı’nın da kapılarını açar. 1978 Dünya Kupası’na gider. İtalya formasıyla ilk golünü, turnuvanın ilk maçında Michel Platini’nin oynadığı Fransa’ya karşı atar. Arjantin’de düzenlenen 1978 Dünya Kupası’na fırtına gibi giren İtalya, sonunu getiremediği turnuvayı üçüncülük maçında Brezilya’ya yenilerek tamamlar.

Rossi, turnuvadan sonra İtalya’da gollerine kaldığı yerden devam eder. Potansiyeli düşük bir takım olan Vicenza’yı Avrupa kupalarına taşımayı başaran Rossi, 1978-79 sezonunu sakatlıklarla geçirir. Takımının küme düşmesi sonrası 1979 yazında Perugia’ya kiralanır. Perugia’nın UEFA Kupası’nda Son 16’ya kalmasında büyük pay sahibi olduktan sonra Rossi, hayatının şokunu yaşar.

ŞİKE SKANDALI

Başarıdan başarıya koştuğu yıllarda Rossi, hayatı boyunca masum olduğunu savunduğu bir skandal ile karşı karşıya kalır. 1980 yılında İtalya’da Totonero olarak adlandırılan şike ve bahis soruşturması sonrası üç yıl ceza alır. Bu Rossi’nin 1980 Avrupa Şampiyonası ve 1982 Dünya Kupası’na katılamaması anlamına gelir.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI O an her şey bitti sandım. Dünya Kupası’na gidemeyecektim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Cezam indirilince de kendime ‘Bu başaracaksın’ diyerek söz verdim.

Ancak cezası daha sonra iki yıla indirilir. Bu Rossi’nin, ülkesinde düzenlenen 1980 Avrupa Şampiyonası’nı kaçırmasına rağmen 1982 Dünya Kupası’nda oynayabileceği anlamına gelir. Bir yıl boşta kaldıktan sonra 1981 yılında Juventus’a geri döner. Ancak futbol oynayamayacağı bir yıl daha vardır. Torino ekibi, buna rağmen golcü futbolcuyu kadrosuna dahil eder. Cezasını Juventus’ta tamamlayan Rossi, o sezon sadece son üç maça çıkar.

İki yılda sadece üç kez maça çıkmasına rağmen İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Enzo Bearzot, sert eleştirilere maruz kalacağını bilerek Rossi’yi Dünya Kupası kadrosuna dahil eder.

UNUTULMAZ ŞAMPİYONLUK

İtalyan medyası, İspanya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda forvet hattında iki yıldır top oynamayan bir futbolcunun yer almasını, beklendiği gibi eleştirilerle karşılar. Bu eleştiriler, ilk gruptaki üç maçta haklı gibi görünür. Çünkü Rossi, gol atmayı başaramaz. İtalya da üç maçta sadece iki gol kaydeder.

Beraberliklerle tamamlanan birinci grup maçları sonrası İtalya, zor da olsa gruptan çıkmayı başarır. Ancak oynanan futbolla İtalya’nın şampiyonluğa ulaşabileceğine kimse ihtimal vermez. Rossi ve Bearzot yerden yere vurulur. Herkes İtalya’nın ikinci grup maçları sonrası turnuvaya veda edeceğini düşünürken, mucize gerçekleşir.

Maç eksiğini geride bırakan Rossi’nin sahne alma zamanı gelmiştir.

FAVORİYE PATLADI

Maradona’nın oynadığı Arjantin’i 2-1 yendikleri maçta yine gol atmayı başaramayan Rossi’nin gazabına uğrayan ilk takım ise, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya olur. Zico’lu, Socrates’li, Eder’li Brezilya, iki gol bulmasına rağmen Rossi’yi durdurmayı başaramaz. Hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan Rossi, İtalyanlara geri dönüşünün müjdesini verir.

Yarı finale yükselen İtalya’nın 2-0 kazandığı maçta da golleri atan isim yine Rossi’dir. İtalyanlar, turnuvanın başında eleştirdikleri Rossi ve Berazot için artık şarkılar yazmaya başlar. Finalde Batı Almanya’yı 3-1 yenen İtalya’nın ilk golünü de ağlara bırakan Rossi, son üç maçta açıldığı Dünya Kupası’nı 6 golle ‘Gol Kralı’ olarak tamamlar.

EN GOLCÜLER ARASINDA Kariyerinde iki Dünya Kupası’nda oynayan Rossi, toplam 9 golle Christian Vieri ve Roberto Baggio ile birlikte İtalya’nın dünya kupalarında en golcü ismi… Rossi’nin ayrıca 48 milli maçta 20 golü bulunuyor.

Kariyeri boyunca gol krallıklarına alışmış olan Rossi, geç açılsa da, Dünya Kupası’nda da bu başarıya ulaşır. Rossi, Dünya Kupası’nda ‘En İyi Oyuncu’, ‘Gol Kralı’ ve şampiyonluk üçlemesini başaran ilk isim olarak yine tarihe geçer. Tam bir mücadele örneği sergileyen Rossi, iki yıl futboldan uzak kalmasına rağmen yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini 1982 yılında tüm dünyaya kanıtladı.

Yaşanan zorluklara rağmen asla pes etmemek gerektiğinin yeşil sahalardaki sembolü olmayı başardı.