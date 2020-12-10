Mehmet Topal: Bizlere iftira atarak kapatmaya çalışıyorlar

Başakşehir’in tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal, Paris Saint-Germain maçı sonrası hakkındaki iddiaları yanıtladı.

“Bizim için çok zor bir maçtı.” diyen Topal, “Konsantrasyonumuz dağılmış durumdaydı. İğrenç bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Ben iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum, çok büyük tecrübeler edindik.” dedi.

Rumen basınında hakemlere yönelik ırkçı sözleri olduğu iddia edilen Mehmet Topal, “Kendi vatandaşlarının yaptığı ayıbı, aşağılıkça, iğrenççe olayı bizlere iftira atarak kapatmaya çalışıyorlar. Rumen basın mensupları benim ağzımdan bir şeyler yazmış. Bizim ülkede Rumen oyunculara, hocalara nasıl davrandığımızı sorsunlar, onlar gereken açıklamayı yaparlar. Benim için önemli olan insanın kalbinin temiz olması. Ben kesinlikle aptalca, saçmasapan şeyler söylemedim. Çıkarırlarsa ben burada futbolu bırakırım. Kendi vatandaşlarının aşağılık suçunu, bize iftira atarak kapatmaya çalışıyorlar” dedi.

“Rakiplerimiz karşısında hiçbir zaman ezik bir duruma düşmedik.” diyen deneyimli oyuncu, “Bizim için, Başakşehir ailesi için çok büyük bir tecrübeydi. İnşallah tekrar şampiyon oluruz ve yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılırız.” dedi.