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CANLI | Maccabi Tel Aviv-Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor ya tamam ya devam maçında... Yiğidolar, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda tur için mağlup etmek zorunda!

Güncellenme: 00:03, 11/12/2020
Haberler Avrupa Ligi
CANLI | Maccabi Tel Aviv-Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Sivasspor, son maçında Maccabi Tel Aviv ile tur için karşı karşıya geliyor. Yiğidolar bir üst tura çıkmak için mutlaka rakibini yenmek zorunda. Corona virüsü testi pozitif çıkan Sivasspor’da teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak.

Bloomfield Stadı’ndaki mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Villarreal’in lider tamamladığı grupta Maccabi 8 puanla ikinci, Sivasspor ise 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

MACCABI TEL AVIV 0-0 SİVASSPOR

  • 46′ İkinci yarı başladı! Turu atlayan takımı belirleyecek son 45 dakika…
  • Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.
  • 45′ Max Gradel ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciyi geçemedi!
  • 45′ Kayode sağ kanattan topu iyi taşıdı. Fajr’a pasını aktardı ancak Faslı oyuncunun zayıf şutu savunmadan geri döndü.
  • 27′ Sivasspor’da Kayode’nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.
  • 12′ İki takım da orta alan da rakibine üstünlük sağlama arayışında…
  • 1′ Karşılaşma Maccabi’nin vuruşuyla başladı.
  • Sivassporlu futbolcular, maçtan önce orta yuvarlaktaki saygı duruşunda ırkçılığa karşı dizlerinin üzerine çöküp yumruklarını hava kaldırdı!

İLK 11’LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, D.Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Apindangoye, Camara, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

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Maccabi Tel Aviv sivasspor uefa avrupa ligi
Yayınlanma Tarihi:21:48,