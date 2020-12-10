CANLI | Maccabi Tel Aviv-Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Sivasspor, son maçında Maccabi Tel Aviv ile tur için karşı karşıya geliyor. Yiğidolar bir üst tura çıkmak için mutlaka rakibini yenmek zorunda. Corona virüsü testi pozitif çıkan Sivasspor’da teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunacak.

Bloomfield Stadı’ndaki mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetiyor. Villarreal’in lider tamamladığı grupta Maccabi 8 puanla ikinci, Sivasspor ise 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

MACCABI TEL AVIV 0-0 SİVASSPOR

46′ İkinci yarı başladı! Turu atlayan takımı belirleyecek son 45 dakika…

İkinci yarı başladı! Turu atlayan takımı belirleyecek son 45 dakika… Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

45′ Max Gradel ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciyi geçemedi!

Max Gradel ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciyi geçemedi! 45′ Kayode sağ kanattan topu iyi taşıdı. Fajr’a pasını aktardı ancak Faslı oyuncunun zayıf şutu savunmadan geri döndü.

Kayode sağ kanattan topu iyi taşıdı. Fajr’a pasını aktardı ancak Faslı oyuncunun zayıf şutu savunmadan geri döndü. 27′ Sivasspor’da Kayode’nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

Sivasspor’da Kayode’nin sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı. 12′ İki takım da orta alan da rakibine üstünlük sağlama arayışında…

İki takım da orta alan da rakibine üstünlük sağlama arayışında… 1′ Karşılaşma Maccabi’nin vuruşuyla başladı.

Karşılaşma Maccabi’nin vuruşuyla başladı. Sivassporlu futbolcular, maçtan önce orta yuvarlaktaki saygı duruşunda ırkçılığa karşı dizlerinin üzerine çöküp yumruklarını hava kaldırdı!

İLK 11’LER

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, D.Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Apindangoye, Camara, Fajr, Claudemir, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

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