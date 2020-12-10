Irkçılığa karşı yüzlerini boyayarak sahaya çıktılar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalına karşı tepkiler sürüyor.

Karşılaşmanın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmişti. Yaşanan ırkçılık skandalına tüm dünyada tepki gösterildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncaları da, Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki amaçlı yüzlerini siyaha boyayarak antrenman çalışmaları gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım yönetimi ve oyuncuları, Başakşehir'e yapılan ırkçılığa karşı tepki göstererek, dikkat çekmek amacıyla sahaya yüzlerini boyayarak çıktıklarını ifade ettiler.

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