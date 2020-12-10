İnter’de büyük hüsran! Son 3 sezondur ‘utanç ve felaket’

Giuseppe Meazza’da Shakhtar Donetsk ağırlayan İnter golsüz berabere biten maçın ardından büyük hüsran yaşadı… Şampiyonlar Ligi’nde kimin çıkacağının büyük bir merakla beklendiği B Grubu’nda inanılmaz bir sürpriz yaşandı. Real Madrid’in son maçta elenmekten kurtulduğu ve grubu da lider tamamladığı haftada Inter Avrupa’ya veda etti.

AVRUPA LİGİ’NE BİLE BİLET ALAMADI

Real Madrid’in Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup etmesine rağmen Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kalan İnter grubu son sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi şansını bile Shakhtar Donetsk’e kaptıran İtalyanlar büyük bir hüsran yaşadı.

10 puanla grubu lider tamamlayan Real Madrid’in ardından 8 puanlı Mönchengladbach ikinci ve aynı puandaki Shakhtar Donetsk 3. sırada yer aldı. 6 puanda kalan İnter ise havlu attı.

SON DAKİKA LUKAKU’YA ÇARPAN TOP ÇILGINA ÇEVİRDİ

Geçen sezon da Milano ekibini Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkartamayan Conte, yine aynı kaderi yaşadı. İnter adına maçın en unutulmaz anı 88’inci dakikada yaşandı. Gol için yüklenen ev sahibinde kullanılan köşe vuruşunda Alexis Sanchez’in kafası kale önünde duran Lukaku’ya çarpınca müthiş bir gol fırsatı kaçtı. Lukaku’nun takım arkadaşının golüne engel olduğu o an İnter taraftarlarını adeta çileden çıkardı.

SON 3 SEZONDUR AYNI HÜSRAN

Maç boyunca 20 şut atan İnter sadece 4 isabet sağlayınca turu getirecek golü bulamadı. Geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da iddialı bir kadro kurmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde erken havlu atan İnter’in elenmesi Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Yaşanan hezimet sonrası özellikle İtalyan basınında ‘Utanç ve felaket’ başlıkları atıldı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Antonio Conte’nin takımdaki geleceği tartışılırken son 3 sezonda Devler Ligi’nde aynı sonu yaşaması büyük tepkilere neden oldu.

2018-19’da iddiası olmayan PSV’yi kendi sahasında yenemeyen İnter, 2019-20’de Dortmund’a karşı 2-0’dan maç verdiler ve son maça yedek ağırlıklı kadro ile çıkan Barcelona’ya kaybetti. Bu sezon da Shakhtar hüsranı yaşayan Conte maç sonu VAR’a ve hakemlere yüklendi.

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CONTE VAR VE HAKEMLERE YÜKLENDİ

Teknik direktör Antonio Conte ve kaptan Samir Handanovic Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu. Conte Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerini turnuva boyunca hakem ve VAR konusundaki şanssızlıklarına bağlarken, “Shakhtar ile oynadığımız iki maçta da gol atamadığımıza inanamıyorum. Şampiyonlar Ligi boyunca VAR ve hakemler konusunda şanslı değildik. Gruptan çıkmak arzumuzun düşük olduğuna katılmıyorum. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama olmadı” sözlerini kullandı.

Es toda tuya Lukaku.pic.twitter.com/9AAeMqQwVt — Rangers Argentina (@rangers_arg) December 9, 2020

Kaptan Handanovic ise yaptığı açıklamada takım olarak Şampiyonlar Ligi’ne hazır olmadıklarını söylerken, “Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Mönchengladbach’ın olduğu gruptan çıkmayı hak edecek maçlar çıkarmadık, bu gerçek. Bu turnuvaya hazır değildik. Ağlayacak vaktimiz yok Serie A ve İtalya Kupası’na odaklanmak zorundayız” diyerek konuştu.