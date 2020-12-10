Göksel Gümüşdağ: Biz gurur duyulacak bir şey yaptık

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynadığı karşılaşma sonrasında Başakşehir kulübü, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Salı akşamı başlayan maçta 4. hakemin Webo’ya söylediği ırkçı sözler nedeniyle Çarşamba gününe ertelenen karşılaşmada Fransız ekibi, temsilcimizi 5-1 mağlup etti.

İstanbul’a dönüşte Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk ve antrenör Webo açıklamalarda bulundu.

Dünyaya bir mesaj verdiklerini belirten Başkan Gümüşdağ, “Dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok. Maçın anlamı ve önemi başka. Diğer maçlarda cesurca mücadele ettiğimiz için teşekkür ediyorum. 6 yaşındaki bir kulüp olarak onurlu mücadele ettik. 8 Aralık gecesi ırkçılığa direnişimiz tarihe notunu düştü. 8 Aralık dünya sporu için çok önemli ve tarihe bir not olarak anılacak. Ben bu kulübün başkanı olarak onu duyuyorum. Uzun süren konuşmalar sonucu biz İstanbul’a dönme kararı almıştık. UEFA yetkilileri ve kulübün CEO’sunun konuşmaları sonrasında 4 hakem de değişirse maça çıkarız dedik” dedi.

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“ÖMÜR BOYU MEN GEREKİYOR”

Göksel Gümüşdağ, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “1 saat içerisinde UEFA ile ilişkiler çok güzel yürütüldü. UEFA’ya teşekkür ediriyoruz. UEFA Başkanı Ceferin’e mektup hazırladık. Yarın göndereceğiz. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekiyor. Tabi ki savunmalar yapılacaktır. Ama bu isteğimizi haklı olarak talep ediyoruz. Webo’nun üzüleceği bir şey yok! Bunu tüm dünyanın düşünmesi gerekiyor. Öyle bir ceza çıkmalı ki bir daha kimse cesaret edememeli. Biz gurur duyulacak bir şey yaptık. FIFA’dan, dünyanın her yerinden telefon geldi ve bize olan tebriklerini ilettiler” diye konuştu.

WEBO: HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

4. hakemin ırkçı sözlerine maruz kalan antrenör Webo da kısa bir açıklama yaparak, “Bu maçta olanlardan dolayı destekten ötürü herkese çok teşekkür ediyorum. Takım olarak birlik olduk. Hakem herkesin duyduğu kelimeler söyledi. UEFA hakemi olarak bu sözleri söylemesi çok garibime gitti ve sınırı çok aştı! Burada verilen destek çok önemliydi. 8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı bir duruş sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum. Hakem ekibinin agresif olduğunu görüyorduk. Buna tepki vermemiz gerekiyordu. O söylememesi gereken sözü söyledi” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: PSG OYUNCULARI DESTEK VERDİ

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG oyuncularının ve kulübün kendilerine destek verdiğini söyledi. Buruk, olayın yaşandığı anda Mbappe ve Neymar da kendilerine destek olup, hakem dörtlüsüyle devam etmek istemediklerini ilettiğini söyledi.

Buruk’un açıklamaları şöyle;

“Çok üzücü ve karmaşık bir gece yaşadık. Verdiği sonuç önemli bizim için. Dünyada birçok insanın verdiği tepki çok önemliydi. Bundan sonra da yaşanacak ama bu gece bir milat olmasını diliyorum. Verdiğimiz mücadelenin karşılığını insanların sürdürmesi önemli. PSG oyuncuları ve yöneticileri destek verdi. Futbolun dışarıda kaldığı ama insanlığın içeri alındığı bir gece yaşadık.

Maça hazırlanmak zor oldu. Gerçekten bir şok yaşadık. Maç öncesi oyuncularla konuştuk. Sahada istediğimiz gibi gitmedi. Bir önceki gecenin üzerimizdeki hasarını gördük. Futbol önemli değildi ama 8 Aralık’ta verilen mücadele önemliydi. Neymar, Mbappe hemen geldiler ve ‘Bu hakem olduğu sürece biz de oynamayacağız’ dediler. Daha sonra içeri girip devam etmeme kararı aldık. UEFA’nın da verdiği önemli bir destek vardı.”