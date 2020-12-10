Gheorghe Popescu: Kafama silah dayadılar

Türkiye’de 2000’li yıllarda Galatasaray forması giyen Romanya’nın futbol efsanesi Gheorghe Popescu, Çavuşesku Romanyası’nda yaşadıklarını Evenimentul Zilei isimli gazeteye anlattı. Romanya’da Craiova forması giydiği dönemde istihbarat servisi için ajanlık yaptığını söyleyen Popescu başına silah dayadıkları ilginç hikayeyi anlattı. İşte Popescu’nun anıları…

‘İSTİHBARAT SERVİSİ İÇİN AJANLIK YAPTIM’

“Craiova için oynarken istihbarat servisi için ajanlık yaptım. Ara sıra bana takım arkadaşlarım, seyahatler gibi konularda soru soruyorlardı. Ben de raporlar yazıyordum. Hep olumlu şeyler yazdım. Takım arkadaşlarımı hep övdüm. Takım arkadaşlarım hakkında kötü şeyler yazdığımı, gammazladığımı söyleyen haberler yalan. Ben ne yazdığımı hatırlıyorum. Kimseyi zor durumda bırakacak şeyler raporlamadım.”

‘SİLAHLI İKİ ASKER ODAYA GİRDİ’

“Nicolae Ceauşescu’nun oğlu Valentin, Steaua’yı yönetiyordu. Valentin, bir gün beni ofisine çağırdı. Bana Steaua’da kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de kalmayacağımı söyledim. Bir butona bastı ve silahlı iki asker odaya girdi. Beni alıp yakınlardaki bir odaya götürdüler.”

‘ASKERİ KIŞLAYA GÖTÜRDÜLER’

“Silahlı iki asker yanımdayken odaya bir sözleşme geldi. İmzalamayacağımı söyledim. Böyle söyleyince beni aldılar ve kafama silah dayayarak askeri kışlaya götürdüler. Sakin kaldım. Çünkü, imzalamayacağımı biliyordum. Başıma bir iş gelmedi. 2 hafta sonra Steaua’nın Craiova ile önmeli bir maçı vardı. Bana bir şey yapamazlardı. Sözleşmeyi alıp yırttım ve kışladan gitmek istediğimi söyledim.”

‘1500’ER DOLAR PRİM DAĞITTILAR’

“15 Kasım’da Danimarka’yı Bükreş’te yendik ve 1990 Dünya Kupası’na katılma hakkını kazandık. 20 yıl sonra ilk kez bunu yapacaktık. Ceauşescu rejimi de her birimize 1500’er dolar prim dağıttı. Maçtan sonra Valentin bana geldi ve sarıldı. Tebrik etti. O gün benimle olan gerilimin bittiğini söyledi. Valentin Ceauşescu, ailesinin gerisinden farklıydı. Çok kültürlü ve çok farklı biriydi.”