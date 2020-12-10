Gençlerbirliği’nde 6’sı futbolcu 10 corona

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Pazar günü Erzurumspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yapılan corona virüsü testlerinin sonucunu açıkladı. Başken ekibinde toplam 10 corona vakası görüldü.
Gençlerbirliği Kulübü yaptığı açıklamada 6 futbolcu, 2 antrenör ve 2 kulüp çalışanın test sonuçlarında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
“BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.”