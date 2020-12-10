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Sözcü

Gençlerbirliği’nde 6’sı futbolcu 10 corona

Gençlerbirliği Kulübü, yapılan testlerin ardından 10 pozitif sonucun çıktığını ve bunların 6'sının futbolcular olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 22:14, 10/12/2020
Haberler Futbol
Gençlerbirliği’nde 6’sı futbolcu 10 corona

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Pazar günü Erzurumspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yapılan corona virüsü testlerinin sonucunu açıkladı. Başken ekibinde toplam 10 corona vakası görüldü.

Gençlerbirliği Kulübü yaptığı açıklamada 6 futbolcu, 2 antrenör ve 2 kulüp çalışanın test sonuçlarında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün yaptığı açıklama şu şekilde;

“BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.”

Corona Gençlerbirliği süper lig