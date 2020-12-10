Efsane golcü Paolo Rossi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay Diego Armando Maradona’nın ölümü ile sarsılan dünya futbolu, bir başka efsanesini daha kaybetti. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen İtalyan efsane Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Milan ve Juventus’un efsane golcüsü, İtalya Milli Takımı’nın unutulmaz ismi Paolo Rossi’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. İtalya Milli Takımı’nın 1982 Dünya Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Rossi, televizyon kanalı RAI Sport’ta yorumculuk yapıyordu.

Favoriler arasında gösterilmediği İspanya’da düzenlenen 1982 Dünya Kupası’nda Rossi’nin yıldızlaştığı İtalya, finalde Batı Almanya’yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Rossi, turnuva boyunca 6 gol atarak, 1982 Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışını zirvede tamamlamıştı. İkinci grubun son maçında turnuvanın en büyük favorisi Brezilya’ya karşı oynanan ve İtalya’nın 3-2 kazandığı maçta hat-trick yapan Rossi, takımını yarı finale taşıyan isim olmuştu.

Rossi aynı yıl Altın Ayakkabı, Altın Top ve Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanmıştı.

ÇALIŞMA ARKADAŞI VE EŞİ DUYURDU

RAI Sport’un sunucularından Enrico Varriale, sosyal medya hesabından Rossi’nin ölüm haberini takipçileri ile paylaştı. Varriale, Twitter’dan yaptığı paylaşımında “Çok üzücü bir haber: Rossi aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı. Varriale, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin 1982 yazında aşık olmamızı sağlayan unutulmaz Pablito, en değerli ve eşsiz çalışma arkadaşım… Huzur içinde uyu Paolo…”

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni. R.i.p. caro Paolo. — enrico varriale (@realvarriale) December 10, 2020

Hemen arkasından da Rossi’nin eşi Cappelletti Federica da Instagram hesabından Rossi ve kendisinin bir fotoğrafını koyduğu paylaşımında “Sonsuza kadar” yazarak vefat haberini duyurdu.