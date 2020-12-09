UEFA 4. hakem Sebastian Coltescu’yu dört koruma ile yolladı

Paris Saint Germain – Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı. Başakşehir’de başta Demba Ba olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet, ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakeme tepki gösterdi. Paris Siant Germain’de forma giyen birçok isim de Başakşehir’e destek verdi.

Medipol Başakşehir ve PSG takımlarının yaşananlara tepki göstermek için maça devam etmeme kararı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Başakşehir yardımcı antrenörü Webo’ya karşı ırkçı ifadeler kullandığı belirtilen hakem Sebastian Coltescu için futbol dünyası çok büyük tepki ortaya koydu.

KORUMALARLA OTELİNE GÖNDERİLDİ

Fransız basını, yaşananlar nedeniyle UEFA’nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde “UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti” denildi.

Takımların, Parc des Princes’ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.

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MAÇIN YENİ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Rumen 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle oyuncuların sahaya çıkmaması sonrası ertelenen PSG – Başakşehir maçının yeni hakem dörtlüsü belli oldu.

Maçın orta hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie atandı. Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Hollanda’dan Mario Diks ile Polonya’dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Frankowsky görev alacak.

PSG – Başakşehir maçı, 14. dakikadan itibaren TSİ 20:55’te tekrar başlayacak.

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