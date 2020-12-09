Tuchel: Başakşehir’e büyük saygı duyuyorum

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Başakşehir’i 5-1 mağlup eden PSG’de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından konuştu.

Yaşanan ırkçılık hakkında konuşan Tuchel, “Her şey söylendi. Dün ve bugün duruşlar sergilendi, ırkçılığa karşı net bir duruştu. Artık soruşturmayı beklemeli ve daha fazla konuşmamalıyız” dedi.

Alman teknik adam, temsilcimiz Başakşehir’in performansını da değerlendirerek, “Başakşehir kazanamadı ama ilk maçlarda çok güçlülerdi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk sezonlar böyledir, yakın maçları kaybedersiniz. Leipzig maçı ve bu maçta böyle oldu. Biraz daha tecrübe ve rutinle rakipler avantaj yakaladı. Geri dönerse bunlardan ders çıkaracaklar. Onlara karşı oynamak güzeldi, büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.