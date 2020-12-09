TFF: Konunun takipçisiyiz, Başakşehir’in yanındayız

Türkiye Futbol Federasyonu, Paris Saint Germain maçında 4. hakem tarafından Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçılık sonrası yaptığı paylaşımda, konunun takipçisi olduklarını ve turuncu-lacivertlilerin yanında olduklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irkçılık asla kabul edilemez… Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız” denildi.

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TFF’nin açıklaması şöyle;

“UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı, ayrıca TFF yetkilileri, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu gece yaşanan olayın takipçisi olacak, gerekli tüm soruşturmaların yapılmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yanında olacaktır.

Üyesi olduğumuz UEFA'nın, yıllardır sürdürdüğü ırkçılıkla mücadelesini göz önüne alarak, yaşananları titizlikle inceleyeceğine ve gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu”