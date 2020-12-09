Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Geçen hafta Galatasaray – Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe – Malatyaspor maçına verildi.
Denizlispor – Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.
İşte haftanın hakemleri:
11 Aralık Cuma
Kasımpaşa – Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
Hatayspor – Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu
Kayserispor – Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor – Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü – Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
Başakşehir – Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor – Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
Sivasspor – Antalyaspor: Halis Özkahya