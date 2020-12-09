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Sözcü

Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Denizlispor Fenerbahçe maçında eleştirilen Ali Palabıyık'a görev verilmedi.

Güncellenme: 13:18, 09/12/2020
Haberler Futbol
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Geçen hafta Galatasaray – Hatayspor maçının hakemi olan Erkan Özdamar ise bu hafta Fenerbahçe – Malatyaspor maçına verildi.

Denizlispor – Fenerbahçe maçındaki performansıyla tartışılan Ali Palabıyık ise bu hafta görev almadı.

İşte haftanın hakemleri:

11 Aralık Cuma

Kasımpaşa – Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

Hatayspor – Karagümrük: T.Kaan Numanoğlu

Kayserispor – Trabzonspor: Burak Şeker

Rizespor – Göztepe: Özgür Yankaya

Ankaragücü – Konyaspor: Mete Kalkavan

Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

Başakşehir – Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

Alanyaspor – Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

Sivasspor – Antalyaspor: Halis Özkahya

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