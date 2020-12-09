Son dakika… UEFA, Webo’nun kırmızı kartının iptal edildiğini açıkladı

Şampiyonlar Ligi son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir’in deplasmanda PSG ile oynadığı maçta ırkçılık skandalı yaşanırken antrenör Pierre Webo kırmızı kart görmüştü…

Pierre Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı bir ifade kullandığını belirterek uzun süre tepki göstermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Başakşehir takımı maça devam etmek istemediklerini belirterek soyunma odasına girmiş, Paris takımı da kendilerine destek verince UEFA mücadeleyi ertelemek zorunda kalmıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayların ardından UEFA resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak PSG – Medipol Başakşehir maçı için açılan soruşturmaya etik ve disiplin müfettişi atağını belirtti. UEFA ayrıca Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’nun kırmızı kartının da iptal edildiğini açıkladı.

UEFA’nın ardından Başakşehir de 14. dakikadan itibaren devam edecek mücadelede Webo’nun kulübedeki yerine alacağını açıkladı.

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır” ifadeleri kullanıldı.

| #PSGIBFK Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020

Mücadele bugün 20:55’te kaldığı dakikadan devam edecek. Webo da kulübede olacak.

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