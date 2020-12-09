Rodallega: Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir

Şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Medipol Başakşehir, dün PSG maçında 4. hakemin, Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulunması üzerine müsabaka yarıda kaldı. İlk olarak Başakşehir'in ardından da PSG'nin maçtan çekilmesi ile müsabaka ertelendi.

Denizlispor'un Kolombiyalı santraforu Rodallega, yaşananlar ile ilgili olarak durumun üzücü olduğunu belirterek, “Bütün insanlar eşitken bunları görmek, çokta bir şey söyleyemiyorum, üzücü… Umarım futbolun başındaki kişiler, karar veren merciler bununla alakalı büyük bir ceza yani örnek bir ceza verir. Az önce dediğim gibi bütün insanlar eşittir. Bunları görmek bana anlamsız geliyor, anlam veremiyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Bir tepki de Martinez`den: Sen bir hakemsin