PSG’de Kimpembe çılgına döndü: ‘Haydi sahayı terk edelim!’

Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı. Pierre Webo’nun hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses PSG’den Presnel Kimpembe’den oldu.

Kimpembe, “Ne, Ne! Ciddi misiniz? Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye öyle diyor? İçeri gidiyoruz, işte bu, giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain – Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına imza atan 4. hakem Sebastian Colţescu’nun, Pierre Webo ve temsilcimizi çılgına döndüren sözleri de ortaya çıktı. 4.hakem, Webo’nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan’a, “Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil” diye bir mesaj yolladı.

Bu sözlerin üzerine Pierre Webo tepki gösterdi ve orta hakem de Webo’yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Başakşehir’de tüm ekip de ırkçılığın karşısında durarak sahadan çekildi.

İLGİLİ HABER Constantin Coltescu`nun sabıkası kabarık

Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı göstermiş olduğu tavır büyük takdir toplarken PSG’li Mbappe ve Neymar’ın da orta hakeme söylediği sözler Türk spor kamuoyunda alkış topladı.

İki yıldız, dördüncü hakemin yaptığı ırkçılık sebebiyle saha dışına çıkartılması gerektiğini ifade ederken maçın hakemi Ovidiu Hategan’a ‘kırmızı kartını ona göstermelisin’ teklifini yaptığı belirtildi.

Ayrıca iki oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehirli Webo’ya destekte bulundu ve ırkçılığa tepki gösterdi.

SAY NO TO RACISM.

M.WEBO WE ARE WITH YOU.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020