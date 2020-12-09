SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

CANLI | PSG-Başakşehir

Dün akşam başlayan ancak 4. hakemin Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözler nedeniyle bu akşama ertelenen PSG-Başakşehir maçı 14. dakikadan yeniden başladı.

Güncellenme: 20:59, 09/12/2020
Haberler Başakşehir
CANLI | PSG-Başakşehir

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 6. hafta maçında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadı’ndaki mücadele dün akşam 14. dakikada durmuş ve ardından ertelenmişti. 4. hakemin Başakşehir Antrenörü Webo’ya söylediği ırkçı söz nedeniyle temsilcimiz soyunma odasına gidince, yaklaşık 2 saat sonra karşılaşmanın bu akşama ertelenmesine karar verildi. 14. dakikada duran maç kaldığı yerden yeniden başladı.

UEFA, karşılaşmanın hakemini değiştirerek Hollandalı Danny Makkelie’yi görevlendirdi.

PSG 0-0 BAŞAKŞEHİR

  • 15′ Crivelli, savunma arkasına hareketlenen Gulbrandsen’i iyi gördü. Norveçli oyuncunun şutunu Navas kontrol etmeyi başardı.
  • IRKÇILIĞA HAYIR! 14′ Karşılaşma yeniden başladı!
  • İki takım oyuncuları ve hakemler orta saha çizgisinden yuvarlak oluşturup, yere çöktüler ve ellerini yumruk yaparak havaya kaldırıyorlar.

İLK 11’LER

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Verratti, Danilo, Paredes, Rafinha, Mbappe, Neymar

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen

İLGİLİ HABER UEFA, Webo`nun kırmızı kartının iptal edildiğini açıkladı UEFA, Webo`nun kırmızı kartının iptal edildiğini açıkladı

İLGİLİ HABER `Türkiye`de ırkçılık da, ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yapan da var` `Türkiye`de ırkçılık da, ırkçılığa karşı çıkarken ırkçılık yapan da var`

Başakşehir psg şampiyonlar ligi
Yayınlanma Tarihi:20:53,