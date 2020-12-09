CANLI | PSG-Başakşehir

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 6. hafta maçında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadı’ndaki mücadele dün akşam 14. dakikada durmuş ve ardından ertelenmişti. 4. hakemin Başakşehir Antrenörü Webo’ya söylediği ırkçı söz nedeniyle temsilcimiz soyunma odasına gidince, yaklaşık 2 saat sonra karşılaşmanın bu akşama ertelenmesine karar verildi. 14. dakikada duran maç kaldığı yerden yeniden başladı.

UEFA, karşılaşmanın hakemini değiştirerek Hollandalı Danny Makkelie’yi görevlendirdi.

PSG 0-0 BAŞAKŞEHİR

15′ Crivelli, savunma arkasına hareketlenen Gulbrandsen’i iyi gördü. Norveçli oyuncunun şutunu Navas kontrol etmeyi başardı.

Crivelli, savunma arkasına hareketlenen Gulbrandsen’i iyi gördü. Norveçli oyuncunun şutunu Navas kontrol etmeyi başardı. IRKÇILIĞA HAYIR! 14′ Karşılaşma yeniden başladı!

Karşılaşma yeniden başladı! İki takım oyuncuları ve hakemler orta saha çizgisinden yuvarlak oluşturup, yere çöktüler ve ellerini yumruk yaparak havaya kaldırıyorlar.



İLK 11’LER

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Verratti, Danilo, Paredes, Rafinha, Mbappe, Neymar

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen

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