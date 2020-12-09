CANLI | PSG-Başakşehir

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 6. hafta maçında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadı’ndaki mücadele dün akşam 14. dakikada durmuş ve ardından ertelenmişti. 4. hakemin Başakşehir Antrenörü Webo’ya söylediği ırkçı söz nedeniyle temsilcimiz soyunma odasına gidince, yaklaşık 2 saat sonra karşılaşmanın bu akşama ertelenmesine karar verildi. 14. dakikada duran maç kaldığı yerden yeniden başladı.
UEFA, karşılaşmanın hakemini değiştirerek Hollandalı Danny Makkelie’yi görevlendirdi.
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Verratti, Danilo, Paredes, Rafinha, Mbappe, Neymar
Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen