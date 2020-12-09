Oğlunu kulüp görevlisi gibi göstererek stada aldı

SELAMİ AYDIN / SÖZCÜ Süper Lig'de pazar günü oynanan Fenerbahçe'nin Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleri ile 2-0 kazandığı karşılaşmada Denizlispor Başkan Yardımcısı Nevzat Yakı'nın oğlu Mustafa Yakı'yı kulüp görevlisi gibi göstererek stada aldığı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği protokol tribününde arbedenin yaşandığı maçla ilgili disiplin sevklerini açıkladı.

Mustafa Yakı'nın hakaret nedeniyle disipline sevk edildiği aynı zamanda kulüp görevlisi olarak tanımlandığı görüldü. Denizlispor'da yönetici olan Kaan Şanlıkan da hakaret nedeniyle disipline sevk edildi. Ayrıca yeşil siyahlı kulüp talimatlara aykırı hareket nedeniyle de disipline sevk edildi.

Diğer yandan Fenerbahçe Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle kulüp görevlisi Selçuk Şahin de aynı gerekçe ile disipline sevk edildi.