MAÇ SONUCU | Hatayspor 3-0 Erzurumspor

Süper Lig’in 5. haftasında oynanması planlanan ancak Hatayspor’daki corona vakaları nedeniyle ertelenen maç 12. hafta öncesinde oynanandı. Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hatayspor, Erzurumspor’u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini 41. dakikada Diouf, 47’de Osman (K.K) ve 58. dakikada Akintola kaydetti.

Erzurumspor yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 2. maçında da puan alamadı ve gol atamadı. Öte yandan mavi-beyazlı takımın ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Hatayspor bu sonucun ardından 9 maç sonunda 15 puana yükselirken, Erzurumspor 11 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında Hatayspor, Cumartesi günü Karagümrük ile; Erzurumspor ise Pazar günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.