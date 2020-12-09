MAÇ SONUCU | Göztepe 1-0 Alanyaspor

Süper Lig’in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir’deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması 12. hafta maçları öncesinde oynandı.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça uzattı.

İlk yarısı sürekli faul düdükleriyle kesilen karşılaşmada Göztepe’nin galibiyet golünü 70. dakikada Tripic kaydetti. Hızlı hücumda Halil’in ortasında topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Norveçli forvet, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

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Bu sonucun ardından Göztepe 11 maç sonunda 18 puanla 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile zirveyi 23’er puanla paylaştı.

Ligin 12. haftasında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ile; Alanyaspor ise Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Alanyaspor’da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen Çağdaş Atan da Pazar günün takımının başında olamayacak.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Burekovic dk. 89), Soner Aydoğdu, Guilherme (Mossoro dk. 59), Halil Akbunar (Obinna dk. 89), Tripic (Napoleoni dk. 80), Cherif

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Tayfur Bingöl dk. 79), Salih Uçan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Siopis (Mustafa Pektemek dk. 79), Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Davidson dk. 79)

Gol: Tripic (dk. 70) (Göztepe)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Siopis, Baiero (Alanyaspor) Kubilay Sönmez, Alpaslan Öztürk, Napoleoni (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de Guilherme ceza sahasına ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu şutunu atsa da top kalenin yanından auta çıktı.

32. dakikada sol taraftan Berkan Emir'le köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahası için topa yükselen Alpaslan Öztürk kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yerden sekerek kalenin üstünden auta gitti.

41. dakikada Guilherme'nin pasıyla topla buluşan Soner Aydoğdu, topu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi, Alanyasporlu Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.

48. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Guilherme, ayağının dışıyla falsolu bir vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Marafona topa güçlükle uzanarak tek elle oyun alanına döndürdü.

50. dakikada ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Babacar, topu sert bir şutla yerden kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can sol direk dibine gelen topa uzanarak dokundu ancak top Berkan İsmail'in önünde kaldı, şansını deneyen Berkan İsmail'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de, ceza sahası içine topla birlikte giren Cherif şutunu attı ancak top kaleci Marafona'dan oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Halil Akbunar bekletmeden şutunu atsa da kaleci Marafona bir kez daha topu kurtardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Zlatko Tripic, meşin yuvarlağı gelişine vole vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.