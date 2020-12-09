MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 1-1 Altınordu

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 12 maç sonunda 22 puana, konuk takım ise 13 maç sonunda 24 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Altınordu’da orta sahadan aldığı topla rakibin ceza sahasına giren Metehan, defansa çalım atarak sakladığı topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Adana Demirspor’da Erkan, taç atışı sonrası kaptığı topu ceza sahası dışından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Erhan’ın yanından top ağlara gitti. 1-1

63. dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba, ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan’ın ellerinde kaldı.

66. dakikada Sinan'ın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erkan, göğsüyle kontrol ettiği topu gelişine kaleye vurdu ancak top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Mavi, Murat Altan

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Mehmet U., Süleyman, Hasan, Traore, Sinan (Yunus dk. 71), Pa Dibba (Lanzafame dk. 77), Erkan (Sedat dk. 90+2), Mehmet (Volkan dk. 71)

Yedekler: Vedat, İzzet, Gökhan, Chedjou, Mehmet Berkant, Semih

Teknik Direktör: Ümit Özat

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Yusuf Can, Ufuk (Kahraman dk. 77), Furkan, Oğulcan (Muzaffer dk. 90), Furkan Çil, Metehan (Oğuzhan dk. 90), İlhan, Ahmet (Hüsamettin dk. 69)

Yedekler: Yiğithan, Birhan, Alper, Burak, Mertcan, Muhammed

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Erkan (dk. 22) (Adana Demirspor), Metehan (dk. 10)(Altınordu)

Sarı kartlar: Tayyip (Adana Demirspor), Oğulcan (Altınordu)