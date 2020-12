UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

O esnada sahada yer alan PSG’nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Webo’nun yanında olduğunu belirtti.

SAY NO TO RACISM.

M.WEBO WE ARE WITH YOU.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020