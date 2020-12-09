Galatasaray’da Elabdellaoui takımla çalıştı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, takımdan ayrı çalışırken, Elabdellaoui ise takımla beraber çalışmalarda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman core hareketleri ile başladı. Daha sonra kuvvet çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından ana bölümde koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. Omar Elabdellaoui ise takımla beraber çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.