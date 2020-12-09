Futbolun kanayan yarası ırkçılık… Bu kez halı altına süpürülemedi

Derleyen: Tarık ERYİĞİT | Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Medipol Başakşehir arasında Paris Parc des Princes Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yapılan ırkçı saldırı nedeniyle yarıda kaldı. Daha önce birçok futbolcunun uğradığı ırkçı saldırılara bir yenisinin eklendiği olayda tek ve önemli bir fark vardı. Bu kez ırkçı saldırıda bulunan bir hakemdi.

Genelde tribünlerden gelen, futbolcuların sahayı terk etmek istemesine kadar uzanan, hakemlerin anons yaptırmak zorunda olduğu ancak maçların devam ettiği ırkçı saldırılara, Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Constantin Coltescu da eklendi. Sahada adalet dağıtması beklenen bir isimden gelen ırkçı saldırı, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yaşanan skandal, artık ırkçılık konusunda samimi olunması ve şimdiye kadar uygulanmayan, talimatlarda bulunan, ağır cezaların devreye sokulması gerektiğini, seyirden men, kınama ya da para cezaları problemi çözmekte yetersiz kaldığını bir kez daha kanıtladı. Üstelik FIFA ve UEFA’nın ciddi yaptırımları olmasına rağmen…

BU KEZ HALI ALTINA SÜPÜRÜLEMEDİ

Tribünlerin yaptığı ırkçı saldırıları kınama, para ya da saha kapatma cezası ile geçiştiren futbolun yöneticileri, bu kez skandalı halı altına süpüremedi. Webo’ya 4. hakem tarafından yapılan çirkin hareket, her iki takımın da destek vermesiyle dünyanın gündemine oturdu. Takımlar sahadan çekildi. Geçmişte, maç bittikten sonra birçok kesimden ırkçılık karşıtı söylemler gelse de, saha içinde bireysel kalan tepki, ilk kez toplu bir hale dönüştü.

Taraftarların ırkçı saldırısına uğrayan futbolcular sakinleştirilmeye ve sahaya geri döndürülmeye çalışılırken, bu kez iki takım futbolcuları ve teknik ekibi tarafından yapılan protesto, gelecekte benzer durumda alınacak tavır için örnek oldu. UEFA’nın Disiplin Yönetmeliği’nde bulunan maddeyi hatırlatan PSG ve Başakşehir futbolcuları, gelecekte benzer durumlar için önemli bir adım attı.

Tribünlerde yapılan ırkçılık karşısında yeterli yaptırımların uygulanmaması, daha kuvvetli bir şekilde tartışmaya açıldı.

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AĞIR CEZALAR VAR AMA…

Dün gece yaşananlar dışında, İngiltere polisinin raporu da ırkçılığa karşı yaptırımların yetersiz olduğunu gösteriyor.

Birleşik Krallık polis verilerine göre 2019 yılında 150 futbol maçı, ırkçılık içeren olaylara sahne oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 50 artış olduğunun belirtildiği rapor, para cezası ve tribüne giriş yasağı gibi uygulamaların etkin bir çözüm yöntemi olmadığını ortaya koydu. Oysa FIFA’ya üye ülke federasyonlarının uyması gereken ırkçılık cezaları arasında hükmen yenilgi, puan silme, küme düşürme veya ligden çıkarma gibi yaptırımlar var.

FERDINAND TEPKİ GÖSTERMİŞTİ “Futbolun yönetim organları ırkçılığa fazla eğilmiyor, çünkü hiçbir zaman ırkçılıkla karşı karşıya kalmadılar ve ırkçılığın ne denli kötü bir şey olduğunu bilmiyorlar. FIFA, UEFA ya da yerel federasyonlara gidebilirsiniz. Ama hepsi mesuliyeti diğerine atarak sorumluluk almaktan kaçıyor.”

UEFA Disiplin Yönetmeliği’nde de ırkçılık karşıtı cezalar mevcut… Irkçı tezahürat nedeniyle kulübe ilk yapıldığında tribün kapatma, ikinci yapıldığında ise seyircisiz oynama ve para cezası veriliyor. Ancak eylemin devam etmesi durumunda FIFA’nın kabul ettiği ağır cezalar geliyor. Hakemin de ırkçı tezahüratlar karşısında maçı durdurma yetkisi var. Eylemin devam etmesi durumunda ise ırkçı tezahüratlarda bulunan taraftarın mensubu takım, hükmen mağlup edilebiliyor.

Ancak bu ağır cezalar yerine, daha hafif olan maçlardan men ve para cezası gibi yaptırımlara başvurulması, ırkçılığın engellemek yerine yükselerek devam etmesine neden oluyor.

YALNIZ KALMIŞLARDI

PSG ve Başakşehir futbolcularının çirkin olaydaki duruşu, artık ırkçı saldırılar karşısında takımların benzer bir tavır alması için yol gösterici olma niteliğinde…

Mario Balotelli, Moussa Marega, Taison, Rüdiger, Kalidou Koulibaly, Kevin Prince Boateng, Romelu Lukaku maruz kaldıkları ırkçı saldırılara saha içinde tepki göstermek isteyen isimlerden aklımıza ilk gelenler… Bu isimler saha içindeki protestolarında yalnız kalmıştı. Maçı terk etmek isteyenler ikna edilmeye çalışılmış, olmayınca oyuncu değişikliğine gidilmişti. Kimisi ise tribüne gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart bile görmüştü. Maçlar ise kısa bir duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etmişti.

Zaten Avrupa’daki son maçını yöneten bir hakeme verilecek cezanın pek de önemli olmadığı ortada… Bir hakemin diline kadar uzanan futbol sahalarındaki ırkçı söylemlere son vermek için daha ciddi adımlar atılmasının gerekliliğini, Paris’te yaşananlar tokat gibi yüzümüze vurdu.

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