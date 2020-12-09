Fatih Terim’den corona projesi

Bu sezon corona virüsü testleri pozitif çıktığı için 7 farklı futbolcusundan yararlanamayan, liglerin durdurulduğu dönemde ise Fatih Terim'in pozitif çıkmasıyla sarsılan Galatasaray'da yeni bir çare gündemde… Terim'in, yönetimle paylaştığı fikre göre TT Stadı'na yeni bir hijyenik kamp tesisi oluşturulacak.

Pozitif vakaların artması nedeniyle Metin Oktay Tesisleri'nde maç öncesi kamp yapılması kuralını kaldıran Terim, stada özel bir alan kurmak istiyor. Her oyuncunun tek başına kalacağı ve mümkün olan en yüksek seviyede izole olacağı bir ortamın planları yapılıyor.

Buna göre oyuncular stada gelecek, odalarına çekilecek ve maç öncesi hazırlıklarını yapıp önce toplantıya ardından ısınmaya çıkacak.

Yönetim stada kurulacak alanı belirlemek için çalışmalara başladı.

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