Constantin Coltescu’nun sabıkası kabarık

Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain (PSG) arasında oynanan karşılaşma, uzun süre unutulmayacak tarihi bir olaya tanıklık etti. Avrupa’nın hatta dünyanın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda her iki takım, ırkçılığa karşı yapılan en etkin protestolardan birine imza attı.

Karşılamanın dördüncü hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Constantin Coltescu’nun, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı saldırı sonrası iki takım da sahadan çekildi. Karşılaşma yarıda kaldı. UEFA, mücadelenin bu akşam başka hakemlerle oynanmasına karar verdi.

Yaşanan skandal gecenin ardından gözler maçın hakemlerine çevrildi.

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İNTİHARA KALKIŞTI

İki hafta önce FIFA listesinden silinen ve son Avrupa maçına çıkan 43 yaşındaki Coltescu’nun, sıkıntılı bir hakem olduğu ortaya çıktı.

Webo’ya ırkçı saldırıda bulunan Coltescu’nun daha önce ülkesinde ceza aldığı, bunun üzerine de 2008 yılında intihara kalkıştığı anlaşıldı. Yeni aldığı lüks araba sonrası hakkında soruşturma başlatan Romanya Hakem Kurulu, Coltescu’nun rüşvet aldığına karar verildi. Coltescu, arabayı kendi parasıyla aldığını söylese de kurulu ikna edemedi.

Kurulun sezon sonuna kadar Romanya 1. Ligi’nde maç yönetmeme cezası verdiği Coltescu, Craiova’da bir apartmanın üçüncü katına çıkarak kendisini aşağıya atacağını söyledi. Ailesinin kapıyı kırarak içeri girmesi sonucu Coltescu’nun intihar girişimi engellendi. Coltescu’nun sevgilisi, hakemin hayatına son vermek istemediğini, bu sıralar psikolojisinin bozuk olduğunu ve huzura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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SKANDAL YÖNETİM

Coltescu’nun 2019 yılında yönettiği bir maçta ise skandal kararlara imza attığı öğrenildi. Sepsi’nin deplasmanda Viitolul arasındaki maçta konuk ekip aleyhine verdiği kararlar tartışma yaratan Coltescu, tepkilere neden oldu. Sepsi Teknik Direktörü Leo Grozavu, Coltescu’nun yönetimin sert bir şekilde eleştirdi.

Üç dakika içinde iki futbolcusuna kırmızı kart gösterildiğini belirten Grozavu “Skandal bir yönetim gösterdi. Bize çok kolay kart çıkardı. 36 dakika içinde 9 kişi kaldık. Bir sonraki maçımız, hakemin yaşadığı yer olan Craiova ile… Bu atama bir tesadüf mü yoksa aptallık mı? En önemli iki futbolcuma kırmızı kart gösterdi” dedi.

Sepsi yöneticisi Corneliu Sfaiţer de Coltescu’yu eleştirerek “Bu maça başka bir hakem atanabilirdi. Craiova ile oynayacağımız maç öncesi, orada yaşayan bir hakemin atanması mantıklı değil… Rezalet bir maç yönetti. Futbolcularımıza gösterilen ikinci sarı kartlar çok basit… Romanya Hakem Kurulu, Coltescu’nun bu yönetimini sorgulamalı” ifadelerini kullandı.

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HATEGAN DA TEMİZ DEĞİL

PSG-Başakşehir maçının orta hakemi Ovidiu Hategan’ın da ülkesinde daha önce ırkçılığa göz yumduğu anlaşıldı.

Dinamo Bükreşli taraftarların Steaua Bükreş ile oynadığı derbi mücadelesinde rakip takımdan Gnohere'ye maymun sesleri çıkarmasına karşın Hategan'ın “Ben bir şey duymadım” dediği bildirildi. Bu olay ülke medyasında büyük tepkiye neden olmasına karşın Hategan'ın maç raporunda konuya yer vermediği kaydedildi.

Hategan, PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakeminin yaptığı ırkçı saldırıda da benzer bir tutum takındı. Webo’nun kırmızı kart görmesinin ardından Demba Ba, duruma tepki göstererek Hategan’a “4. hakemi atmayacak mısın?” diye bağırdı. Ancak Hategan, Demba Ba’yı duymazdan geldi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında Romanya Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. UEFA’nın raporunun beklendiği belirtilen açıklamada konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Romanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG – İstanbul Baakşehir maçında 14. dakikada yarıda kalan maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun dahil olduğu olayları not aldı. Karşılaşma devam etmedi ve UEFA konuyla ilgili soruşturma gerçekleştirecek. Romanya Futbol Federasyonu olarak olayı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz ve UEFA’dan gelecek raporu bekliyoruz. Federasyon olarak konunun takipçisiyiz.

Romanya Futbol Federasyonu, herhangi bir ırkçı veya yabancı düşmanı eylemlere ve ifadelere kesin şekilde karşıdır!“