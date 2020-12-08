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Sözcü

Villarreal – Karabağ maçı corona nedeniyle ertelendi

İspanya ekibi Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile oynayacakları maçın konuk takımdaki corona vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Güncellenme: 20:18, 08/12/2020
Haberler Avrupa Ligi
Villarreal – Karabağ maçı corona nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında İspanya’da oynanması gereken Villarreal – Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

İspanyol ekibi Villarreal’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın müsabaka için gerekli asgari oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle 10 Aralık’taki karşılaşmanın oynanmayacağı ifade edildi. UEFA’nın önümüzdeki günlerde her iki kulüp ile de görüşüp, durumu değerlendirerek konu hakkında karar vereceği belirtildi.

Sivasspor’un da yer aldığı I Grubu’nda Villarreal liderliği garantilemiş, Karabağ’ın ise şansı kalmamıştı.

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