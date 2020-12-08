Trabzonspor’da transfer politikası şekilleniyor

Süper Ligin 11inci haftasında, Nwakaeme ile Djaninyin sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Sivasspor karşılaşmasında, özellikle hücum hattında alternatif oyuncusu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da transfer beklentisi arttı. Hamle oyuncusu konusunda arayışta olan teknik ekibin transfer döneminde özellikle yaratıcı oyuncular ile hücum hattını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Geçen sezon stoper mevkiinde önemli sıkıntılar yaşayan ancak bu sezon Edgar ile Hugonun takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren bordo-mavililerde, teknik heyetin yavaş yavaş devre arası transfer dönemine yönelik transfer politikasını şekillendirdiği ve önceliği hücum hattında yaratıcı oyunculara vereceği belirtildi.

Bunun yanında orta saha ve sol bek mevkilerine de takviye planlandığı kaydedildi.

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GİDECEKLER DE OLACAK

2019-20 sezonunda ligin en golcü takımlarının başında yer alan ancak bu sezon gol üretme noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonsporda hücum hattına takviyeler planlanırken, bu mevkide yer alan bazı oyuncular ile de yolların ayrılarak kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor.

Bu noktada forvet ve kanat oyuncularından bazı isimlerin gönderileceği, sezon başında kadroya katılan Plaza’nın bu isimlerin başında yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yönetimin başta Hosseini ile Campi olmak üzere diğer oyuncular için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

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‘RÜYA BİTTİ’ YORUMU VE KADRO ELEŞTİRİSİ

Diğer taraftan, yerel gazeteler, Trabzonspor’un Süper Ligin 11inci haftasında sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından ‘Rüya bitti’ ve ‘Bu takım’ ile bu kadar yorumlarını yaptı.

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