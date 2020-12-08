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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (8.12.2020)

11. haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Favori geçen hafta olduğu gibi Fenerbahçe gösterilirken; Galatasaray ile Beşiktaş'ın oranları da düştü.

SKOR
Güncellenme: 16:58, 08/12/2020
Haberler Alanyaspor
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (8.12.2020)

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi ve oranını düşürdü.

Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray’ı 0.10, Beşiktaş’ın ise 0.25 düştü. Bu hafta kazanamayan Alanyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor’un oranları arttı.

11. HAFTA SONUNDA ORANLAR ŞÖYLE;

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

10. HAFTA SONUNDA ORANLARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

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