Süper Lig | 11’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Süper Lig'de 11’inci haftaya genç yıldızlar damga vurdu. Liderin serisinin bittiği kritik haftada arkadan gelenler puanları eşitledi. Kaleci performanslarının belirleyici olduğu heyecan dolu haftanın dikkat çeken 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- ALANYA SERİSİ TARİH OLDU! 1998 BERAT AYBERK ÖZDEMİR

Alanyaspor’un 9 maçlık yenilmezlik serisi Başkent’te tarihe gömüldü. Fırat Aydınus’un 3 kez VAR monitörüne gittiği maçta 2 kez penaltı atan Alanya, Ankara’dan eli boş döndü. 90+5’te Bakasetas’ın penaltısını çıkaran Nordfeldt haftanın en soğuk kanlı kurtarışına imza atarak zaferin kahramanı oldu. Gençlerbirliği’nde 1998 doğumlu Berat Ayberk Özdemir çok klas bir gol attı. Bu gol aynı zamanda Gençlerbirliği’nin lig tarihindeki 1998’inci golüydü. Avrupa’nın 6 büyük liginde en az gol yiyen takımlardan biri olan Alanya bu sezon ilk kez kalesinde 2 gol gördü.

2- DENİZLİ TABLOSU: İMZA ALTAY BAYINDIR!

Haftanın en çok konuşulan adamı, bunu fazlasıyla hak eden Altay Bayındır… Fenerbahçe’nin 1 numarası Denizli deplasmanında 10 numara kurtarışlar yaptı. Maça full konsantre çıkan Altay özellikle 2-0’dan sonra 55 saniye gibi bir sürede biri penaltı olmak üzere 3 inanılmaz kurtarış yaptı. Son yarım saati 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe’de 2 kişilik oynayan Altay, Denizli deplasmanında 3 puanın mimarıydı. Toplamda 7 kurtarışa imza atarak sezonun en iyi performansını ortaya koyan Altay Fenerbahçe’nin kusurlarını kapatan rötuşlarıyla galibiyet tablosuna imzasını attı.

3- SON GÜN PİYANGOSU RACHİD GHEZZAL

Başakşehir ve Fenerbahçe’nin ardından Kasımpaşa’da galibiyet üçlemesini tamamlayan Beşiktaş’ın gizli bir kahramanı var; Rachid Ghezzal. Sezonun şu ana kadar verimlilik açısından en hızlı sonuç alınan transferi. 6’ıncı haftadaki Denizlispor maçıyla direkt olarak ilk 11’e giren ve sonraki 5 maçta da Sergen Yalçın’ın en çok güven duyduğu isim olan Ghezzal yıllardır Süper Lig’deymiş gibi top oynuyor. Tabelaya henüz ismini yazdıramadı belki ama şimdiden yaptığı 3 asistle ve oyun yönetimiyle Beşiktaş’ın bu çıkışının baş aktörlerinden biri. Rosier ile birlikte siyah beyazlıların sağ tarafına sınıf atlatan Ghezzal’ın evraklarını transferin son günü TFF’ye motosiklet ile yetiştiren arkadaşlara büyük şükranlar…

4- KEREM 5 DAKİKADA EN GÜZELİNİ ATTI

Çalım, depar, pas ve kusursuz son vuruş… Süper Lig kariyerinin siftahında haftanın golünü atmak Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nasip oldu. 3’üncü ligden gelip Florya’nın kapılarını aralayan 22 yaşındaki Aktürkoğlu Hatay karşısında 88’de oyuna girdi, 90+3’te hayran bırakan bir gol attı. Kendi sahasından alıp, 74-75 metre deparla sürdüğü topu tekrar kendine servis yaptıran ve çok şık bitiren Kerem, akıllarımıza Modric’i getirdi. Kendi vitrinini yaratması için verilen süre ancak bu kadar güzel kullanılabilirdi. Kerem umarım hayal ettiği büyük hikayenin ilk sayfasını bu golle açmıştır.

5- ANTALYA’DA İLKLERİ ‘VAR’ YAŞATTI

Son 7 maçta 7’inci kez kırmızı kart gören Antalyaspor’u bu kez VAR kurtardı. Haftanın tartışmasız en ilginç kararında hakem Halil Umut Meler Ankaragücü lehine penaltı verip Eren Albayrak’ı oyundan attı. Ancak VAR uyarısıyla kenara gelip pozisyonu monitörden inceleyen Meler kararlarını değiştirdi. Penaltıyı iptal eden ve Eren’i tekrar sahaya çağıran Meler’i uyaran VAR belki de Antalyaspor’a 7 hafta sonra 3 puanı getiren etken oldu. İlk yarı biterken Podolski’nin olağanüstü asistinde ilk golünü atan Jahovic, Antalya’ya Ersun Yanal ile ilk galibiyetini tattırdı.

6- SİVAS’A 1 PUAN AVCI’YA SABIR

Abdullah Avcı’nın ‘1-0 olsun benim olsun’ felsefesi Sivas’a karşı işlemedi. Son 8 maçtır yenemediği Sivas’a yine diş geçiremeyen Avcı, 76 dakika kaleyi göstermedi ama tek fırsatta av oldu. Yiğidolar, Trabzonspor karşısında bu sezon en az şut çektiği Süper Lig maçını oynadı (6) ancak tek isabetli şutunda ağları bulmayı başardı. 3 gün sonra Avrupa’da kader maçına çıkacak olan Sivas için Trabzon’da tek şutla 1 puan yeter de artar bile… Trabzon’a Avcı inşaası biraz daha sabır çektirecek gibi.

7- ANKARAGÜCÜ’NE ÇOK ACİL 3 PUAN AŞISI GEREK

Ankaragücü böyle devam ederse yeni yıldaki en büyük dileği 3 puan olacak… 9 maçta sadece 2 puan alan ve henüz galip gelemeyen Ankaragücü ligin dibine demir attı. Haftaların hüsran takımı Antalya’ya da kaybetti. Fuat Çapa’nın gidişinden sonra dümeni boş kalan Başkent ekibinde yönetim ‘hoca için acele etmiyoruz’ diyor. Ancak bu kayıplar sürerse gelen hoca da bir enkaz altında kalabilir. Covid-19 vakalarının en çok etkilediği takım olan Ankaragücü’ne çok acil 3 puan aşısı gerek.