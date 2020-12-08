SON DAKİKA | A Milli Takım’ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde G Grubunda yer alan A Milli Takım’ın fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar; Hollanda, Letonya, Karadağ, Norveç ve Cebelitarık’ın yer aldığı grupta Katar biletini almak için mücadele edecek.

Millilerin G Grubu’nda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçı 24 Mart 2021’de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021’de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

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Türkiye Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü

1. Maç | 24 Mart 2021: Türkiye – Hollanda – 20.45

2. Maç | 27 Mart 2021: Norveç – Türkiye – 18.00

3. Maç | 30 Mart 2021: Türkiye – Letonya – 20.45

4. Maç | 1 Eylül 2021: Türkiye – Karadağ – 20.45

5. Maç | 4 Eylül 2021: Cebelitarık – Türkiye – 20.45

6. Maç | 7 Eylül 2021: Hollanda – Türkiye – 20.45

7. Maç | 8 Ekim 2021: Türkiye – Norveç – 20.45

8. Maç | 11 Ekim 2021: Letonya – Türkiye – 20.45

9. Maç | 13 Kasım 2021: Türkiye – Cebelitarık – 18.00

10. Maç | 16 Kasım 2021: Karadağ – Türkiye – 20.45