SON DAKİKA | A Milli Takım’ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde G Grubunda yer alan A Milli Takım’ın fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar; Hollanda, Letonya, Karadağ, Norveç ve Cebelitarık’ın yer aldığı grupta Katar biletini almak için mücadele edecek.
Millilerin G Grubu’nda oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Ay-Yıldızlılar ilk maçı 24 Mart 2021’de Hollanda ile son maçını ise 16 Kasım 2021’de Karadağ ile deplasmanda oynayacak.
1. Maç | 24 Mart 2021: Türkiye – Hollanda – 20.45
2. Maç | 27 Mart 2021: Norveç – Türkiye – 18.00
3. Maç | 30 Mart 2021: Türkiye – Letonya – 20.45
4. Maç | 1 Eylül 2021: Türkiye – Karadağ – 20.45
5. Maç | 4 Eylül 2021: Cebelitarık – Türkiye – 20.45
6. Maç | 7 Eylül 2021: Hollanda – Türkiye – 20.45
7. Maç | 8 Ekim 2021: Türkiye – Norveç – 20.45
8. Maç | 11 Ekim 2021: Letonya – Türkiye – 20.45
9. Maç | 13 Kasım 2021: Türkiye – Cebelitarık – 18.00
10. Maç | 16 Kasım 2021: Karadağ – Türkiye – 20.45
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda #BizimÇocuklar'ın fikstürü belli oldu! #WCQ @roadto2022 pic.twitter.com/XPs7qnwdUz
— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) December 8, 2020